Спортивный директор «Лейпцига»: € 200 млн за Криштиану Роналду — это абсурд

Спортивный директор «Ред Булл Лейпциг» Макс Эберль высказался о возможном переходе португальского форварда Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии.



«Когда я вижу, что говорят о сумме в € 200 млн за два сезона для Криштиану Роналду, я думаю, что это абсурд. Это что-то из другого мира. Без сомнения, это отталкивает людей от футбола», — приводит слова Эберля AS.



Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду подпишет контракт с футбольным клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии, контракт португальца будет подписан на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы. Таким образом, за время пребывания в саудовском клубе Роналду заработает около € 500 млн.

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