Мексиканский рефери Сесар Рамос обслужит полуфинальный матч ЧМ между Францией и Марокко
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Мексиканский арбитр Сесар Рамос обслужит полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Марокко, сообщает пресс-служба ФИФА.
Ассистентами Рамоса станут его соотечественники Альберто Морин и Мигель Эрнандес. Четвёртым рефери на игре выступит венесуэлец Хесус Валенсуэла.
Арбитром на ВАР назначен канадец Дрю Фишер, ассистировать ему будет Николас Гальо из Колумбии.
Франция и Марокко встретятся в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Также в четвёрку сильнейших команд мира пробились сборные Аргентины и Хорватии, они сыграют днём ранее, 13 декабря (22:00 мск).
Финальный матч чемпионата мира запланирован на воскресенье, 18 декабря (18:00 мск).
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