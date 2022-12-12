Реграги: выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ — не чудо. Никто из игроков не жалел себя

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Францией высказался о настрое команды.



«Многие футболисты сборной Марокко получили повреждения, отдавая все силы ради успеха команды. Никто не останавливался и не жалел себя. Мы смогли добиться потрясающего результата, но выход в полуфинал мундиаля — это не чудо, а результат тяжёлой командой работы», — приводит слова Реграги RMC Sport.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00. Днём ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финал ЧМ-2022 пройдёт 18 декабря.