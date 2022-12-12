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Маттеус — о травме Нойера в отпуске: словно вождение машины с летней резиной посреди зимы

Маттеус — о травме Нойера в отпуске: словно вождение машины с летней резиной посреди зимы
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о голкипере «Баварии» Мануэле Нойере, который во время отпуска травмировал лодыжку на горнолыжном курорте, в результате чего немецкий игрок выбыл до конца сезона.

«Я сам большой фанат лыж и знаю, что может быть очень весело ездить по глубокому снегу, но также есть риск получить травму на абсолютно любом склоне. Его травма… Этого не должно было произойти!

Небрежно кататься на лыжах на довольно отдалённых горнолыжных склонах, которые не так безопасны, где сложно просчитать риск получения травмы. Это было похоже на вождение автомобиля с летней резиной посреди зимы. Вот как я это вижу», — приводит слова Маттеуса издание Sport1.

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