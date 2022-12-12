Инсайдер: «Челси» предложил «Милану» за Леау € 70 млн, но получил отказ

Будущее португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау остаётся неопределённым. В Катаре, когда игрок находился в расположении сборной, «Челси» сделал предложение итальянскому клубу по игроку в размере € 70 млн, но получил отказ, так как «Милан» настаивал на сумме в € 150 млн, которая близка к клаусуле игрока. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
По сведениям инсайдера, сам Леау в данный момент не желает продлевать свой контракт с «россонери», который истекает летом 2024 года, так как не уверен в предложении клуба. Помимо «Челси», на 23-летнего португальца также претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
В составе португальской сборной Леау провёл пять матчей на чемпионате мира в Катаре, выходя во всех встречах на замену. На счету вингера два забитых гола.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии
- 12 декабря 2022
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