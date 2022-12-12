Журналист ESPN рассказал подробности конфликта Месси и Вегорста

Журналист ESPN Эстебан Эдул, который брал интервью у нападающего Лионеля Месси после встречи четвертьфинала мундиаля между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:2 по серии пенальти), рассказал подробности послематчевого конфликта форварда с голландским игроком Ваутом Вегорстом.
«После матча все ссорились в подтрибунке, а не только Месси. Ван Дейк о чём-то спорил с Отаменди. Гнев Месси был в основном связан с пенальти, когда голландцы пытались оказать давление на аргентинцев. Вегорст ждал Месси в туннеле, подошёл к нему и попросил его футболку. Лео был в ярости. Вегорст не понял, остановился и Месси начал оскорблять его ещё до начала интервью.
Месси практически не обращал на меня внимания во время интервью: он был так взбешён, что не смотрел на меня и не слушал мои вопросы. Я спросил его о голевой передаче Молине, о встрече с ван Галом, но ничего. Я не мог заставить его ответить. В какой-то момент, когда мы были в эфире, я сказал ему: «Успокойся, Лео, в ФИФА много людей, и ты никогда не знаешь, что может случиться», — приводит слова Эдула журналист Альфредо Педулла.
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