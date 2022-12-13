«Заткнись!» Агуэро — Вегорсту после матча Аргентины и Нидерландов

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро, который присутствовал на матче чемпионата мира между своей командой и Нидерландами, после финального свистка вступил в перепалку с форвардом оранжевых Ваутом Вегорстом. В основное время аргентинцы к 83-й минуте вели 2:0, но дубль Вегорста позволил Нидерландам избежать поражения. В экстра-тайме голов забито не было, а в серии пенальти сильнее были подопечные Лионеля Скалони.
Конфликт Агуэро и Вегорста
Фото: Фото из соцсетей
Как сообщает Daily Mail, Агуэро и Вегорст столкнулись в подтрибунном помещении. Экс-форвард Аргентины сказал оппоненту заткнуться, после чего игрок оранжевых также начал общаться на повышенных тонах. Соотечественники Агуэро Лаутаро Мартинес и Лисандро Мартинес вмешались в конфликт и увели Серхио в сторону.
Позже Агуэро отреагировал на один из постов, который передавал горечь поражения оранжевых, оставив комментарий: «Идите играть в FIFA».
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро
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