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Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал, что хочет возглавить клуб

Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал, что хочет возглавить клуб
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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике после отставки из национальной команды рассказал, что теперь планирует возглавить клуб.

«Я хочу тренировать, вижу, что горю желанием возглавить клуб и иметь возможность более тонко и точно развивать то, что мне не удалось во время работы в сборной. Этот этап закончился, и я, конечно, буду ждать следующего сезона. Могу сообщить вам, что сегодня утром мне объявили о регистрации на турнир по гонкам, и я уезжаю на него вместе со своим братом», — приводит слова Энрике Marca.

Сборная Испании закончила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, когда уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3). На групповом этапе команда Луиса Энрике заняла второе место, обыграв Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и уступив Японии (1:2).

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