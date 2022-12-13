Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал, что хочет возглавить клуб

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике после отставки из национальной команды рассказал, что теперь планирует возглавить клуб.
«Я хочу тренировать, вижу, что горю желанием возглавить клуб и иметь возможность более тонко и точно развивать то, что мне не удалось во время работы в сборной. Этот этап закончился, и я, конечно, буду ждать следующего сезона. Могу сообщить вам, что сегодня утром мне объявили о регистрации на турнир по гонкам, и я уезжаю на него вместе со своим братом», — приводит слова Энрике Marca.
Сборная Испании закончила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, когда уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3). На групповом этапе команда Луиса Энрике заняла второе место, обыграв Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и уступив Японии (1:2).
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