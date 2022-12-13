Форвард сборной Нидерландов Ланг раскритиковал аргентинцев за поведение после матча ЧМ

Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг раскритиковал игроков национальной команды Аргентины за злорадство после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 (2:2, 3:4 — по пенальти).



«Аргентинцы играли жёстко, очень жёстко. Они одержали победу, так что вперёд, празднуйте победу друг с другом. Но не ведите себя так. Вот почему Аргентина не станет чемпионом мира», — приводит слова Ланга HLN.



Напомним, после матча аргентинские футболисты отпраздновали победу перед игроками сборной Нидерландов. Аргентинцы злорадствовали и корчили рожи. Во время встречи также произошёл ряд стычек.



В полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча команд состоится сегодня, 13 декабря.