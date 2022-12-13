Форвард сборной Нидерландов Ланг раскритиковал аргентинцев за поведение после матча ЧМ
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Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг раскритиковал игроков национальной команды Аргентины за злорадство после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 (2:2, 3:4 — по пенальти).
«Аргентинцы играли жёстко, очень жёстко. Они одержали победу, так что вперёд, празднуйте победу друг с другом. Но не ведите себя так. Вот почему Аргентина не станет чемпионом мира», — приводит слова Ланга HLN.
Напомним, после матча аргентинские футболисты отпраздновали победу перед игроками сборной Нидерландов. Аргентинцы злорадствовали и корчили рожи. Во время встречи также произошёл ряд стычек.
В полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча команд состоится сегодня, 13 декабря.
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