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Форвард сборной Нидерландов Ланг раскритиковал аргентинцев за поведение после матча ЧМ

Форвард сборной Нидерландов Ланг раскритиковал аргентинцев за поведение после матча ЧМ
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Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг раскритиковал игроков национальной команды Аргентины за злорадство после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 (2:2, 3:4 — по пенальти).

«Аргентинцы играли жёстко, очень жёстко. Они одержали победу, так что вперёд, празднуйте победу друг с другом. Но не ведите себя так. Вот почему Аргентина не станет чемпионом мира», — приводит слова Ланга HLN.

Напомним, после матча аргентинские футболисты отпраздновали победу перед игроками сборной Нидерландов. Аргентинцы злорадствовали и корчили рожи. Во время встречи также произошёл ряд стычек.

В полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча команд состоится сегодня, 13 декабря.

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