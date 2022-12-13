Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши

Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши
Комментарии

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Польши, сообщает Onet.pl.

По информации источника, президент Польского футбольного (PZPN) союза Цезарий Кулеша может продлить контракт нынешнего наставника команды Чеслава Михневича, который истекает в конце текущего года, ещё на 12 месяцев.

Однако Кулеша недавно заявил, что нет необходимости принимать решения быстро, поскольку следующие матчи команды состоятся только в конце марта.

Сообщается, что президент PZPN мечтает о том, чтобы пригласить на пост наставника сборной Польши Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год.

Поляки завершили участие в чемпионате мира в Катаре на стадии 1/8, уступив французам — 1:3.

Новость по теме
Левандовски: футболисты сборной Польши не рассчитывали на призовые за участие в ЧМ

Как играл в футбол главный тренер сборной Украины Шевченко

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022