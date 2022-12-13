Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить национальную команду Польши, сообщает Onet.pl.



По информации источника, президент Польского футбольного (PZPN) союза Цезарий Кулеша может продлить контракт нынешнего наставника команды Чеслава Михневича, который истекает в конце текущего года, ещё на 12 месяцев.



Однако Кулеша недавно заявил, что нет необходимости принимать решения быстро, поскольку следующие матчи команды состоятся только в конце марта.



Сообщается, что президент PZPN мечтает о том, чтобы пригласить на пост наставника сборной Польши Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год.

Поляки завершили участие в чемпионате мира в Катаре на стадии 1/8, уступив французам — 1:3.

Новость по теме Левандовски: футболисты сборной Польши не рассчитывали на призовые за участие в ЧМ

Как играл в футбол главный тренер сборной Украины Шевченко