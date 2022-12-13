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«Бавария» начала переговоры с окружением голкипера Хорватии Ливаковичем

«Бавария» начала переговоры с окружением голкипера Хорватии Ливаковичем
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«Бавария» пытается найти замену для своего голкипера Мануэля Нойера, который получил травму во время горнолыжного курорта и выбыл до конца сезона. Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, руководство клуба начало переговоры с окружением вратаря сборной Хорватии Домиником Ливаковичем.

Пока переговоры находятся на ранней стадии и нельзя говорить о полноценном предложении о трансфере. На клубном уровне Ливакович выступает за загребское «Динамо», и его контракт истекает летом 2024 года.

Ливакович считается одним из лучших голкиперов проходящего в Катаре чемпионата мира. Хорватский вратарь сумел помочь своей сборной обыграть Японию в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти, отразив три удара. На стадии четвертьфинала Доминик по ходу встречи с Бразилией совершил несколько важных спасений, а в серии пенальти сумел отразить один удар.

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