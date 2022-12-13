Модрич: мы смотрим на Аргентину и Месси с уважением, но без страха

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал об уверенности игроков его команды, а также о том, что футболисты «шашечных» не боятся Аргентины и её лидера Лионеля Месси в предстоящем полуфинале мундиаля.

«Когда мы играем за Хорватию, для нас это прекрасно, носить эту футболку – это святое. В «Реале» тоже есть эта ДНК: всегда идти до конца и никогда не сдаваться. И с Хорватией то же самое. Эта страна прошла через многое, и мы создали другой характер. После всего, что произошло. И это помогает нам.

Что я думаю о скандале с Аргентиной? Я этого не видел, мы сосредоточены на себе, остальное для нас не имеет значения. Мы смотрим на Аргентину и Месси с уважением, но без страха. В футболе страха не существует», — приводит слова Модрича издание AS.