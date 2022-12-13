Источник: Amazon — один из кандидатов на приобретение «Манчестер Юнайтед»

Amazon, крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции, является одним из потенциальных покупателей «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror со ссылкой на The Athletic.



Представители компании отказались комментировать слухи о потенциальной покупке английского гранда.



Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед», планирует продать клуб до конца первого квартала 2023 года.



Raine Group, эксклюзивный финансовый консультант «Манчестер Юнайтед» по вопросам продажи клуба, установил цену в размере от £ 6 до £ 7 млрд, хотя изначально Глейзеры хотели выручить £ 9 млрд.



Глейзеры, которые находятся у руля «красных дьяволов» с 2005 года, в ноябре опубликовали заявление о готовности продать клуб.

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