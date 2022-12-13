Балотелли: я не фанат Роналду, но этот парень заслуживает большего уважения
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Итальянский нападающий «Сьона» Марио Балотелли высказался о критике португальского нападающего Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Я не фанат Криштиану, это все знают, но за то, что он сделал для футбола, этот парень заслуживает большего уважения», — написал Балотелли на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Португалии проиграла национальной команде Марокко. Встреча прошла на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканской сборной. Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на эту встречу и вышел на замену на 51-й минуте игры, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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