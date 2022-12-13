«Что должно произойти — произойдёт». Модрич — о своём будущем в «Реале»

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич прокомментировал своё будущее в стане мадридского клуба. Контракт хавбека со «сливочными» истекает летом 2023 года.
«Моё будущее в Мадриде? Это не та тема для текущего разговора. Сейчас я на чемпионате мира и полностью сосредоточен на сборной Хорватии. Что будет, посмотрим, времени достаточно, чтобы обо всём поговорить. Всё, что должно произойти, произойдёт, об этом не стоит беспокоиться. Конечно, я хотел бы завершить карьеру в «Реале», я много раз говорил об этом. На сто процентов ничего не скажешь, но это моя идея и для меня это мечта», — приводит слова Модрича издание AS.
В текущем сезоне Модрич провёл за мадридскую команду 18 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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