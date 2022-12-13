Роналдо — об организации ЧМ в Катаре: это исторический розыгрыш для всего мира

Легенда мирового футбола, экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался об организации чемпионата мира по футболу в Катаре.



«Все стадионы очень красивые, здесь нет пробок, при этом можно посмотреть две или три игры за день. Здесь безупречная безопасность, единство всех народов. Это исторический розыгрыш чемпионата мира для всего мира. Историческим для арабского мира является то, что мы приехали сюда с сомнениями, но многому научились у них и стали гораздо терпимее к чужой культуре. Мне очень нравится. Жаль, что чемпионат заканчивается», — приводит слова Роналдо Cope.



Завтра, 13 декабря, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало игры — в 22:00 мск.



В другом полуфинале встретятся сборные Марокко и Франции.