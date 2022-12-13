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Бускетс близок к уходу из сборной Испании после вылета с ЧМ

Бускетс близок к уходу из сборной Испании после вылета с ЧМ
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Полузащитник Серхио Бускетс склоняется к уходу из сборной Испании.

Игрок, представляющий «Барселону», собирался еще поиграть в Лиге наций, но после поражения от Марокко на чемпионате мира — 2022 и смены главного тренера близок к тому, чтобы поменять планы и покинуть национальную команду, собщает Relevo.

Капитан сборной Испании повторил рекорд страны по играм на чемпионате мира – у него, как и у Икера Касильяса и Серхио Рамоса, 17 матчей.

Сборная Испании закончила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, когда уступила Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3). На групповом этапе команда Луиса Энрике заняла второе место, обыграв Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и уступив Японии (1:2).

34-летний Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.


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