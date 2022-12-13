Варан: у сборной Франции одна цель — выиграть чемпионат мира
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Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о целях сборной Франции на чемпионате мира.
«Мы уже отлично выступили на турнире. Если говорить честно, то для нашей сборной всегда была поставлена определённая планка — выиграть чемпионат мира. Таковой была наша цель с самого старта турнира. Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал — это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растёт, все команды сражаются изо всех сил. Но настоящая цель у нас одна — выиграть чемпионат мира», — приводит слова Варана AS.
Сборная Франции сыграет в 1/2 финала чемпионата мира с национальной командой Марокко. Встреча состоится 14 декабря.
В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Хорватии.
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