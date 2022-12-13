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«Ливерпуль» готов заплатить 120 миллионов фунтов за трансфер Энцо Фернандеса

«Ливерпуль» готов заплатить 120 миллионов фунтов за трансфер Энцо Фернандеса
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Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб будет готов выплатить 120 миллионов фунтов – такая сумма отступных прописана в контракте игрока с португальцами, сообщает ESPN Futbol Argentina в своем «твиттере»,

Кроме того, «Ливерпуль» и Фернандес близки к тому, чтобы согласовать условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «красным» в борьбе за 21-летнего игрока может составить «Реал».

В 13 матчах текущего сезона чемпионата Португалии Фернандес забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

В этом сезоне в чемпионате Португалии аргентинский полузащитник провел 13 матчей и забил один гол.

Сейчас игрок находится в расположении сборной Аргентины. Сегодня аргентинцам предстоит встретиться с хорватами в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Гол Миранчука принёс «Торино» победу над «Эспаньолом»:

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