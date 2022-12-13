Ренату Саншеш: я правильно поступил, выбрав «Баварию», но сделал это слишком рано

Португальский полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш рассказал, с чем столкнулся при переходе в «Баварию» в 19-летнем возрасте.



«Я выбрал «Баварию» потому, что она очень сильно хотела меня подписать. Когда такой клуб хочет тебя подписать, отказать невозможно.



Начало выдалось тяжелым. Я поехал один, мне было 19 лет. Я думал, что я готов к одиночеству, к тому, чтобы принять этот вызов, но теперь понимаю, что это было не так. Это помогло мне повзрослеть.



Я правильно поступил, выбрав «Баварию», но сделал это слишком рано. Я не ожидал, что пройду через то, через что прошел. Не думал, что получу травму на первой же тренировке. Я чувствовал себя одиноким, при этом был травмирован, и это влияет на твое душевное состояние, особенно в столь юном возрасте.



Если ты ощущаешь давление, то не может себя проявлять. Я понял, что то, насколько я счастлив, влияет на мою игру», – приводит слова Саншеша Views.



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