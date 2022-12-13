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Варан — о роли Гризманна: он знает, как управлять темпом, невероятно важный для нас игрок

Варан — о роли Гризманна: он знает, как управлять темпом, невероятно важный для нас игрок
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Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о форварде национальной команды Антуане Гризманне.

«Роль Гризманна немного изменилась. Он обладает прежними навыками и закрывает большие зоны. Он знает, как управлять темпом. Просто правильно выбирая позицию, он позволяет нам ускорить или замедлить игру. Он опытный и невероятно важный для нас игрок.

Я вижу, что он полон уверенности. Он много общается с партнерами на поле и в раздевалке», – приводит слова Варана AS.

Сборная Франции сыграет в 1/2 финала чемпионата мира с национальной командой Марокко. Встреча состоится 14 декабря.

В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра пройдет сегодня, 13 декабря.


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