Варан — о роли Гризманна: он знает, как управлять темпом, невероятно важный для нас игрок

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о форварде национальной команды Антуане Гризманне.



«Роль Гризманна немного изменилась. Он обладает прежними навыками и закрывает большие зоны. Он знает, как управлять темпом. Просто правильно выбирая позицию, он позволяет нам ускорить или замедлить игру. Он опытный и невероятно важный для нас игрок.



Я вижу, что он полон уверенности. Он много общается с партнерами на поле и в раздевалке», – приводит слова Варана AS.



Сборная Франции сыграет в 1/2 финала чемпионата мира с национальной командой Марокко. Встреча состоится 14 декабря.



В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра пройдет сегодня, 13 декабря.



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