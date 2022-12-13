Варан — о роли Гризманна: он знает, как управлять темпом, невероятно важный для нас игрок

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о форварде национальной команды Антуане Гризманне.
«Роль Гризманна немного изменилась. Он обладает прежними навыками и закрывает большие зоны. Он знает, как управлять темпом. Просто правильно выбирая позицию, он позволяет нам ускорить или замедлить игру. Он опытный и невероятно важный для нас игрок.
Я вижу, что он полон уверенности. Он много общается с партнерами на поле и в раздевалке», – приводит слова Варана AS.
Сборная Франции сыграет в 1/2 финала чемпионата мира с национальной командой Марокко. Встреча состоится 14 декабря.
В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Игра пройдет сегодня, 13 декабря.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:
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