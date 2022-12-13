Кузнецов: Фукс не соответствовал уровню ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный уход из московского клуба Бруно Фукса.



«Если учесть, что Фукс практически не играл за ЦСКА, его уход — это не потеря для армейцев. Для того чтобы его отпустить нужно кого-то приобрести. Должна быть ротация, запасной вариант. Если кто-то получит травму, как потом выходить из этой ситуации.



Бруно почти не играл, но он бразилец, олимпийский чемпион. У него есть определенные навыки, но тренер не враг себе, чтобы ставить человека, который не соответствует уровню команды. Невелика потеря, но на место Фукса должен прийти качественный футболист», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей.