Источник: Месси – главный претендент на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10
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Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
На первое место в списке вышел нападающий Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.
Также в обновленную десятку зашел французский нападающий Антуан Гризманн.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Неймар («ПСЖ»);
5. Роберт Левандовски («Барселона»);
6. Винисиус Жуниор («Реал»);
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
10. Антуан Гризманн («Атлетико»).
Действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.
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