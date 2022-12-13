Источник: Месси – главный претендент на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».



На первое место в списке вышел нападающий Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» француза Килиана Мбаппе.



Также в обновленную десятку зашел французский нападающий Антуан Гризманн.



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. Лионель Месси («ПСЖ»);



2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);



3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);



4. Неймар («ПСЖ»);



5. Роберт Левандовски («Барселона»);



6. Винисиус Жуниор («Реал»);



7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);



8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);



9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);



10. Антуан Гризманн («Атлетико»).



Действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.

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