Рахимич: Ливаковичу еще далеко до Акинфеева

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович является претендентом на звание лучшего голкипера на чемпионате мира в Катаре, однако он уступает в мастерстве Игорю Акинфееву из ЦСКА, заявил бывший полузащитник московской команды Элвир Рахимич.



«Серия пенальти сборной Хорватии — это какое‑то футбольное чудо. Почему так происходит?



Дело в психологической устойчивости. Они верят в себя, в свои силы, плюс у них есть мастерство. Ничего сверхъестественного здесь нет. Ливакович — один из главных героев, он проводит прекрасный чемпионат мира, является одним из лучших вратарей турнира. Хорват и голкипер сборной Марокко будут претендовать на звание лучшего по итогам чемпионата мира.



Могу ли сравнить хорвата с Игорем Акинфеевым? Конечно! Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Акинфеева», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».



Ливакович — серебряный призер чемпионата мира‑2018, со сборной Хорватии он вышел в полуфинал чемпионата мира‑2022. В плей‑офф он вместе со своей командой дважды выиграл в серии пенальти. Акинфеев в 2018 году дошел со сборной России до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.



Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира в Катаре сыграет с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря, начало в 22:00 мск.



Марио Фернандес – о возобновлении карьеры: