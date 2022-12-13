Рахимич: Ливаковичу еще далеко до Акинфеева

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович является претендентом на звание лучшего голкипера на чемпионате мира в Катаре, однако он уступает в мастерстве Игорю Акинфееву из ЦСКА, заявил бывший полузащитник московской команды Элвир Рахимич.
«Серия пенальти сборной Хорватии — это какое‑то футбольное чудо. Почему так происходит?
Дело в психологической устойчивости. Они верят в себя, в свои силы, плюс у них есть мастерство. Ничего сверхъестественного здесь нет. Ливакович — один из главных героев, он проводит прекрасный чемпионат мира, является одним из лучших вратарей турнира. Хорват и голкипер сборной Марокко будут претендовать на звание лучшего по итогам чемпионата мира.
Могу ли сравнить хорвата с Игорем Акинфеевым? Конечно! Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Акинфеева», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».
Ливакович — серебряный призер чемпионата мира‑2018, со сборной Хорватии он вышел в полуфинал чемпионата мира‑2022. В плей‑офф он вместе со своей командой дважды выиграл в серии пенальти. Акинфеев в 2018 году дошел со сборной России до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира в Катаре сыграет с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря, начало в 22:00 мск.
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