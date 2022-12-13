Гаджиев: у футболистов сборной Марокко есть очень хорошая психологическая устойчивость

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о сборной Марокко по футболу.



«Хочется сказать, что у марокканцев есть очень хорошая психологическая устойчивость. Они очень легко держат удар и не паникуют. Особенно это можно увидеть по вратарю, как он действует в сложных ситуациях. Он не давит на защитников после ошибок, а улыбается и призывает играть дальше. Эта психологическая устойчивость — один из главных факторов, который помогает сборной Марокко мало пропускать. Иначе бы они не добрались до полуфинала, потому что команды, которые они прошли, по уровню своих возможности и исполнительскому мастерству выше, чем марокканцы.



Если сравнивать футболистов сборной Марокко с их соотечественником Мубараком Буссуфой, то они схожи тем, что почти все с разной футбольной школой. Почти все марокканцы начинали свой футбольный путь в разных странах, где по-разному учат играть. Буссуфу мы взяли из Бельгии. Также они показывают хорошее владение мячом в отдельных моментах. Они умеют сохранить мяч в сложной игровой ситуации, этим и отличался тот же Буссуфа. Плюс у марокканцев присутствует коллективный дух, кто-то сильно не выделяется. Мубарак также был исключительно командным игроком», — приводит слова Гаджиева Metaratings.



Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00. Днём ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финал ЧМ-2022 пройдёт 18 декабря.