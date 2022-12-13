Радимов: Роналду испортил себе всё то, что было нажито непосильным трудом до этого

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что форвард португальской команды Криштиану Роналду серьезно испортил себе окончание футбольной карьеры.



«Возможно ли громкое возвращение Роналду в европейский клуб? Я думаю, что нет. Роналду уже не тот. Он не может прессинговать. А в современном футболе если у команды один человек выпадает из прессинга, это уже совершенно не то. Ели мы даже сейчас посмотрим на Месси, то с поляками он ходил пешком, а с Нидерландами ему приходилось бегать и помогать партнерам.



Этот чемпионат мира не добавил Роналду бонусов. Окончание карьеры произойдет вскоре… Ни Криштиану, ни поклонники не могли себе представить такого. Что за полгода он испортил себе всё то, что было нажито непосильным трудом до этого», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».



Португалия в четвертьфинале ЧМ‑2022 проиграла сборной Марокко со счетом 0:1. 37‑летний Роналду провел на турнире пять встреч и забил один мяч. В матчах плей‑офф против швейцарцев (6:1) и марокканцев он не попал в старт и выходил на замену.



Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе португальца после его скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и бывших партнеров по команде. СМИ утверждали, что Роналду согласовал контракт с «Ан‑Насром» на 2,5 года с доходом в 200 миллионов евро за сезон. Роналду опроверг договоренность с саудовским клубом.

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