Геннадий Орлов сравнил Мбаппе с Пеле

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, а также сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе с легендарным бразильцем Пеле.
«У французов есть Гризманн, Мбаппе и Жиру. И не стоит забывать про Дембеле на правом фланге. Он еще не раскрылся до конца. Он тоже может сделать игру. Сборная Франции — самая сбалансированная команда. Но у всех есть свои слабости. У французов это оборона, игра головой и вратарь.
Но вы посмотрите какова судьба-индейка. Если бы Бензема был здоров, то скорее всего именно он бы выходил с первых минут, а не Жиру. А сейчас Жиру может стать героем этого чемпионата мира.
Что касается Мбаппе, то я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо. Он качается защитника, чтобы как только тот оперся на одну ногу, толкнуть мяч мимо этой ноги. В футболе главное не 30 метров, а 5-7. У Мбаппе рывок от природы. Он реактивный. Он, как и Пеле, умеет добавлять скорость. Этот чемпионат может стать чемпионатом мира Мбаппе и его славы», — приводит слова Орлова Sport24.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:
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