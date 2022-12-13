Соломатин: пусть Фукс уезжает, в ЦСКА придут новые молодые ребята и все будет нормально

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможный уход из московского клуба Бруно Фукса.
«Пусть Фукс уезжает, сейчас в ЦСКА придут новые молодые ребята и все будет нормально. Надо спокойно играть дальше и воспитывать своих игроков. Пусть парни пока играют в молодежках, растут, у нас сейчас есть время на подготовку.
Еврокубков сейчас нет, есть только две задачи – первое место и не вылететь, остальное не важно. Золотые медали «армейцы» в этом сезоне не смогут выиграть, скорее всего, поэтому нужно наигрывать молодежь», — приводи слова Соломатина Metaratings.
Напомним, Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей.
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