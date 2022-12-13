Орлов негативно высказался о возможном уходе Кругового из «Зенита»

Футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказался о возможном уходе из «Зенита» полузащитника Данилы Кругового.



«Кругового выпускают довольно часто. Мостовой решает вопросы, когда его выпускают — забивает и создают остроту. А Круговой не выглядит таким надежным. Уходить или нет — его личное дело. Есть Дуглас Сантос, которого он не может переиграть. И никуда не деться. Пускай Круговой решает сам. Но куда он пойдет? Где еще есть такая тренировочная работа и такие мастера рядом, чтобы учиться? Ты хочешь прийти королем в какую-то команду, где будешь самым лучшим? Но ты ведь в «Зените» был не самым лучшим. Ты должен пробиваться, чтобы быть лучшим в «Зените». Пускай Круговой решает сам — я советов давать не буду.



Талант — это критерии взгляда, оценки, как своих возможностей, так и чужих. Если есть эти критерии, то ты должен расти. А я не вижу, чтобы в отрезке до зимы Круговой прогрессировал. Он выходил и не помогал команде. Не видел ни одного матча, чтоб он вышел и переломил игру. Семак давал ему много шансов. Что даст ему эта аренда? Лучше находиться в команде, в которой ты можешь чему-то научиться. Рядом с тобой тренируются Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос. Посмотри, как они работают с мячом. Не надо их копировать — бери лучшее и обрамляй в свою российскую корону Кругового. В этом ведь и есть смысл — впитывать в себя. Это все равно что ты проходишь обучение в университете. А ты хочешь пойти сейчас в среднюю школу — в другую команду», — приводит слова Орлова Sport24.