Самедов рассказал, что будет болеть за Аргентину в матче с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, за кого будет болеть в полуфинальном матче чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией.
«В матче с Хорватией буду болеть за Аргентину! Думаю, что на такой стадии нету фаворитов. Обе команды уже доказали свою состоятельность. Шансы в полуфинале — 50 на 50», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Аргентина и Хорватия встретятся в 1/2 финала чемпионата мира сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют команды Франции и Марокко. Они сразятся днём позже, 14 декабря. Начало матча также запланировано на 22:00 мск. В случае побед Хорватии и Франции повторится финал прошлого мундиаля, который проходил в России. Тогда французы в «Лужниках» обыграли «шашечных» со счётом 4:2.
- 13 декабря 2022
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