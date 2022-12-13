Форвард Южной Кореи рассказал подробности конфликта с Роналду по ходу матча с Португалией

Нападающий сборной Южной Кореи Чжо Гю Сон, у которого возник конфликт с Криштиану Роналду в третьем матче группы ЧМ-2022, прокомментировал данный эпизод.
«Мы были в положении, когда нужно забить ещё один гол Португалии. Роналду в тот момент меняли, он шёл медленно, так что я по-английски попросил его сделать это быстрее. Криштиану был недоволен.
Многие могут считать, что моё поведение было неприемлемым, но я просто хотел, чтобы он как можно быстрее покинул поле, потому что я отчаянно стремился победить», — приводит слова футболиста Daily Record.
Напомним, сборная Португалии покинула чемпионат мира, проиграв в четвертьфинале Марокко.
Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе португальца после его скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и бывших партнеров по команде. СМИ утверждали, что Роналду согласовал контракт с «Ан‑Насром» на 2,5 года с доходом в 200 миллионов евро за сезон. Роналду опроверг договоренность с саудовским клубом.
ЧЕ там на ЧМ. Триум Марокко, слёзы Роналду
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