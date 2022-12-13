Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ, большое достижение Малкина. Главное к утру

Легендарный Луиш Фигу обвинил главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша в вылете команды с ЧМ-2022 из-за отсутствия Роналду в стартовом составе в матчах плей-офф, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на второе место по количеству победных голов в истории клуба, стали известны подробности конфликта Месси и Вегорста. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Луиш Фигу: нельзя выиграть ЧМ с Роналду в запасе, это было ошибкой. Вся вина — на Сантуше.
2. Малкин забил 79-й победный гол в карьере. Он превзошёл достижение Ягра.
3. Журналист ESPN рассказал подробности конфликта Месси и Вегорста.
4. Шайба Малкина на последней минуте помогла «Питтсбургу» победить «Даллас».
5. Источник: Месси – главный претендент на «Золотой мяч», Кварацхелия — в топ-10.
6. Даниэль Кормье назвал свой результат боя Анкалаев — Блахович.
7. «Мы не диснеевский фильм». В Аргентине ответили на вопрос об отсутствии темнокожих игроков.
8. Журналист Йохан Дерксен: как только Промес приезжает в Нидерланды, его арестовывают.
9. Блахович изменил мнение о судейском решении своего боя с Анкалаевым.
10. Роналдо: я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ, но это было бы ложью.
- 13 декабря 2022
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