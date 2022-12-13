Деян Ловрен: нас ждёт настоящая битва с Аргентиной

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен высказался в преддверии полуфинального матча между сборными Аргентины и Хорватии в рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Нас ждёт настоящая битва, мы к ней готовы», – написал Ловрен в социальной сети.

Ранее ведущее хорватское издание Sportske Novosti опубликовало материал, в котором утверждается, что сборная Аргентины подготовила «грязный план» на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск. Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Марокко. Эта игра пройдёт на следующий день в то же время.