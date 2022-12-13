Испанский журналист: если бы не Роналду, Сантуш давно бы не тренировал Португалию

Испанский журналист Эду Агирре, который дружит с форвардом Криштиану Роналду, считает, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш несправедливо обошёлся с игроком. В матчах плей-офф чемпионата мира с командами Швейцарии (6:1) и Марокко (0:1) Роналду оставался на скамье запасных, выходя на поле лишь в концовках матчей.



«Если бы не Криштиану, Фернанду Сантуш давно бы не работал в сборной Португалии. Вы знаете, что это последний чемпионат мира для Роналду, после всего, что он сделал для команды, будучи лучшим игроком в истории… Сантуш знает, что он неправ, это предательство Криштиану», — приводит слова Агирре La Sexta.

Португальцы, уступив Марокко в четвертьфинале, завершили выступление на чемпионате мира.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии