Президент «Милана»: Рафаэл Леау счастлив в клубе, мы позаботимся о новом контракте

Президент «Милана» Паоло Скарони высказался о ситуации с контрактом нападающего Рафаэла Леау.

«Мне сказали, что Рафаэль действительно счастлив как в городе, так и в «Милане». Паоло Мальдини позаботится о переговорах по новой сделке, поэтому я уверен и расслаблен», — приводит слова Скарони La Gazetta dello Sport.

23-летний Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 26 матчах за клуб он забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах Леау заинтересованы практически все топ-клубы Европы.

В ноябре и декабре Леау находился в расположении сборной Португалии, которая выступала на чемпионате мира. Португальцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Марокко (0:1).

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