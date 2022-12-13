«Милан» намерен продлить контракт с Оливье Жиру

«Милан» намерен продлить соглашение с форвардом Оливье Жиру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Действующий контракт нападающего истекает летом будущего года. «Милан» намерен провести встречу с игроком в конце декабря, чтобы обсудить возможность продления соглашения.
Оливье Жиру в составе сборной Франции продолжает защиту титула чемпионов мира. Команда Дидье Дешама в полуфинале мундиаля в Катаре встретится с командой Марокко. Матч состоится завтра, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Жиру на текущем турнире забил четыре мяча в четырёх матчах. Его гол в ворота Англии в четвертьфинальном матче (2:1) стал победным.
В нынешнем сезоне Серии А в 13 матчах за «Милан» Жиру забил пять голов и стал автором трёх результативных передач.
Лучший гол 2017-го года в исполнении Оливье Жиру
- 13 декабря 2022
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