«Милан» намерен продлить контракт с Оливье Жиру

«Милан» намерен продлить соглашение с форвардом Оливье Жиру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.



Действующий контракт нападающего истекает летом будущего года. «Милан» намерен провести встречу с игроком в конце декабря, чтобы обсудить возможность продления соглашения.



Оливье Жиру в составе сборной Франции продолжает защиту титула чемпионов мира. Команда Дидье Дешама в полуфинале мундиаля в Катаре встретится с командой Марокко. Матч состоится завтра, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Жиру на текущем турнире забил четыре мяча в четырёх матчах. Его гол в ворота Англии в четвертьфинальном матче (2:1) стал победным.

В нынешнем сезоне Серии А в 13 матчах за «Милан» Жиру забил пять голов и стал автором трёх результативных передач.

Лучший гол 2017-го года в исполнении Оливье Жиру