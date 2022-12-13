Топ-клубы Европы отказываются играть на клубном ЧМ-2025 в США. ФИФА в растерянности
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Европейские топ-клубы один за другим отказываются участвовать в клубном чемпионате мира — 2025, проведение которого запланировано в США. Руководство ФИФА в растерянности, ведь у них не остаётся времени на решение этого вопроса, информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, ФИФА планировала договориться о проведении клубного ЧМ с участием 32 команд в США. Функционеры вели переговоры с представителями европейских клубов во время ЧМ-2022 в Катаре, однако не получили одобрения от большинства команд.
Теперь у ФИФА остаётся мало времени на организацию клубного ЧМ-2025, ведь ещё не согласован формат турнира, не определён механизм квалификации, не начаты переговоры с вещательными компаниями и коммерческими партнёрами.
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