Агент Дивеева прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к игроку

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

«Об интересе «Зенита» мне пока неизвестно. Переговоры по Дивееву с «Зенитом» были ещё до перехода Игоря в ЦСКА», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

Ранее появилась информация, что санкт-петербуржцы следят за ситуацией с переговорами Дивеева и ЦСКА о новом контракте. Текущее соглашение истекает летом 2024 года.

Если защитник и армейцы не договорятся, клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает сделать ЦСКА предложение о трансфере футболиста. Пока «Зенит» не обращался в московский клуб.



Игорь Дивеев является воспитанником «Уфы». В ЦСКА защитник перешёл в 2019 году. В составе московского клуба защитник провёл 118 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету Дивеева 14 матчей за национальную команду России, в которых он забил один гол. Стоимость 23-летнего футболиста оценивается Transfermarkt в € 6 млн.