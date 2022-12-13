Тен Хаг — о Магуайре: очевидно, у него есть навыки для игры на высоком уровне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о защитнике Гарри Магуайре.
«Очевидно, что Гарри достаточно хорош, чтобы играть на высоком уровне. У него был период в «Манчестер Юнайтед», когда он выступал плохо, и тогда, конечно, возникали трудности. За сборную Англии Магуайр практически всегда проводит хорошие матчи. Мы в «Манчестер Юнайтед» хотим, чтобы он привёз это состояние с собой, чтобы мог использовать в играх за клуб», — приводит слова тен Хага Sky Sports в «Твиттере».
29-летний Магуайр в пяти матчах на чемпионате мира в Катаре провёл на поле 430 минут, отдав результативную передачу. Сборная Англии дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Франции (1:2).
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
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