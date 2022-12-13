Златан Ибрагимович высказался о Хвиче Кварацхелии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что его удивила игра нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии и полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

«Меня удивили Хвича Кварацхелия и Софьян Амрабат, они действительно хорошие игроки», — приводит слова Златана Sky Sports.

21-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В 17 матчах за команду он забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году. Рыночная стоимость Хвичи с мая по ноябрь 2022 года увеличилась с € 15 млн до € 60 млн (данные Transfermarkt).

26-летний Амрабат в 30 матчах этого сезона за клуб и сборную Марокко не отметился результативными действиями. Софьян является одним из лидеров национальной команды на чемпионате мира и помог ей дойти до полуфинала, где марокканцы сыграют с Францией.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик: