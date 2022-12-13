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«Челси» предложил форварду дортмундской «Боруссии» Мукоко контракт до 2028 года

«Челси» предложил форварду дортмундской «Боруссии» Мукоко контракт до 2028 года
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«Челси» заинтересован в трансфере форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юссуфы Мукоко, сообщает журналист Николо Скира.

Сообщается, что лондонцы начали переговоры с игроком, контракт которого истекает летом будущего года. «Челси» хочет, чтобы футболист присоединился к команде в качестве свободного агента в июле. Англичане предложили Мукоко крупный контракт до 2028 года.

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.

По слухам, в Мукоко заинтересованы и другие европейские клубы.

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