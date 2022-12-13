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«Факел» объявил об уходе помощника главного тренера

«Факел» объявил об уходе помощника главного тренера
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Воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе Константина Синеокова из тренерского штаба. Специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Синеоков занимал должность помощника главного тренера воронежцев.

«Желаем Константину Николаевичу удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Факела».

Напомним, «Факел» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 13 очков за 17 проведённых встреч. В ближайшем туре после зимней паузы воронежцы встретятся с «Химками». Лидирует в чемпионате России «Зенит», который набрал 42 очка в 17 матчах. В тройку лидеров также входят «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

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