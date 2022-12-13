Тренер Марокко Реграги ответил на критику стиля игры команды на чемпионате мира в Катаре

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги отреагировал на критику игрового стиля своей команды на чемпионате мира.

«Марокко играет слишком консервативно? Мы будем играть так, как умеем. Мы здесь, чтобы побеждать, вот и всё», — приводит слова Реграги RMC Sport.

Сборная Марокко (7 очков) заняла в своей группе первое место. Она выступала вместе с Хорватией (5), Бельгией (4) и Канадой (0). В 1/8 финала марокканцы в серии пенальти прошли Испанию (0:0; 3:0 пен.), а в четвертьфинале — Португалию (1:0). В полуфинале команда Реграги сыграет с командой Франции. В другом матче встретятся Хорватия и Аргентина.



Финальный матч чемпионата мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Король Марокко празднует победу сборной с болельщиками. Видеоролик: