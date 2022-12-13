Парфёнов: огромное уважение к хорватам. Играют на результат — организованно и терпеливо

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался об игре сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре.



«Есть два матча и есть приоритет у двух команд в этих полуфиналах. Как показывает этот чемпионат мира, да и вообще предыдущие первенства, — случается много сюрпризов. Но, может быть, сюрпризы закончились и мы всё-таки увидим матч сборных Аргентины и Франции в финале.



Огромное уважение к хорватам. Они играют на результат — очень организованно и терпеливо. У них есть люди, которые решают. Ничего революционного на этом чемпионате я не увидел. Решают детали. И в эти детали укладывается мастерство лидеров и звёзд, которые есть в командах», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира встретится с Аргентиной сегодня, 13 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.