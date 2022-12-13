«Это уже написано, Месси поднимет трофей». Златан Ибрагимович — об Аргентине на ЧМ

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, поигравший с аргентинским форвардом Лионелем Месси в «Барселоне», считает, что именно сборная Аргентины выиграет чемпионат мира в Катаре.

«Я думаю, что уже написано, кто победит, и вы понимаете, кого я имею в виду. Думаю, Месси поднимет трофей, это уже написано», — приводит слова Ибрагимовича Goal.

Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира сегодня, 13 декабря, встретится с командой Хорватии. Встреча начнётся в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Марокко. Действующим победителем турнира является сборная Франции, обыгравшая в финале ЧМ-2018 Хорватию.

Финальный матч на чемпионате мира в Катаре состоится 18 декабря.

Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик: