Marca: Анчелотти удивился слухам о работе с Бразилией. Он не собирается уходить из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти с удивлением воспринял новость о том, что является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии. Итальянский специалист не собирается покидать своё место работы. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что Анчелотти заинтересован возглавить сборную Бразилии, однако хочет закончить текущий сезон с «Реалом», после чего перейти к работе на международном уровне. Чтобы нанять Анчелотти, представители бразильской федерации должны будут договориться с «Реалом», так как контракт итальянца с мадридской командой действует до 2024 года.

63-летний Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. Он во второй раз возглавил команду в июле 2021 года. Под его руководством испанская команда выиграла семь трофеев.

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