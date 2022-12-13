Испанский суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве

Испанский суд оправдал бразильского форварда Неймара и других обвиняемых по делу о мошенничестве, которое было заведено в связи с переходом футболиста из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.
Истцом выступала бразильская компания DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов «Сантоса» и «Барселоны» в том, что они умышленно скрыли сумму его трансфера, чтобы не платить DIS деньги, причитающиеся владельцу части прав на игрока.
В заявлении суда говорится, что не доказан факт того, что контракт был фальшивым и обвиняемые имели умысел в отношении DIS.
Изначально компания DIS требовала для Неймара пятилетнего тюремного заключения, однако позже вдвое сократила запрашиваемое наказание.
Помимо Неймара, оправданы его отец, мать, экс-президент «Сантоса» Одилио Родригес и бывшие руководители «Барселоны» Сандро Росель и Хосеп Бартомеу.
Главные враги Неймара в футболе
- 13 декабря 2022
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:35
-
15:29
-
15:26
-
15:15
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:30
-
14:16
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:47
-
13:39
-
13:27
-
13:24
-
13:17
-
13:16
-
13:15
-
12:52
-
12:47
-
12:39
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
12:12
-
11:56
-
11:48