Испанский суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве

Испанский суд оправдал бразильского форварда Неймара и других обвиняемых по делу о мошенничестве, которое было заведено в связи с переходом футболиста из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.



Истцом выступала бразильская компания DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов «Сантоса» и «Барселоны» в том, что они умышленно скрыли сумму его трансфера, чтобы не платить DIS деньги, причитающиеся владельцу части прав на игрока.



В заявлении суда говорится, что не доказан факт того, что контракт был фальшивым и обвиняемые имели умысел в отношении DIS.



Изначально компания DIS требовала для Неймара пятилетнего тюремного заключения, однако позже вдвое сократила запрашиваемое наказание.



Помимо Неймара, оправданы его отец, мать, экс-президент «Сантоса» Одилио Родригес и бывшие руководители «Барселоны» Сандро Росель и Хосеп Бартомеу.

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