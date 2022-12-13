Баженов: сборная Аргентины будет в финале ЧМ, а там будут большие проблемы с французами

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира в Катаре, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии.



«Мне хотелось бы, чтобы игра не была скучной, было забито много голов, чтобы она была бескомпромиссной — с зарубой и скандалами в хорошем понимании. Все хотят быть в финале, и все достойны. На первую роль выйдут командные действия.



В этом плане хорваты немного выигрывают у Аргентины. Однако у Аргентины есть люди, которые могут решить момент и исход матча в целом. На Аргентину идёт давление с первого матча. Важно справиться с этим давлением. Ощущение такое, что Аргентина будет в финале, а там у них будут большие проблемы с французами», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Хорватия — Аргентина пройдёт сегодня, 13 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.