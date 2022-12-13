«Я скоро буду блокировать твои звонки». Ловрен отреагировал на прогноз Старриджа на ЧМ
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен, ранее выступавший вместе с форвардом Дэниелом Старриджем за «Ливерпуль», отреагировал на прогнозы англичанина на полуфинальные матчи чемпионата мира в Катаре.
Старридж изначально не верил в сборную Хорватии: сначала он считал, что она проиграет Японии, а затем — Бразилии. Теперь Дэниел считает, что Аргентина победит Хорватию в полуфинале.
«Я скоро буду блокировать твои звонки. Увидимся позже», — написал Ловрен под постом Старриджа в соцсетях.
Сборная Хорватии — действующий финалист чемпионата мира. На турнире в России она проиграла Франции. В полуфинале мундиаля в Катаре хорваты сыграют с Аргентиной, а Франция — с Марокко.
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