Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я скоро буду блокировать твои звонки». Ловрен отреагировал на прогноз Старриджа на ЧМ

«Я скоро буду блокировать твои звонки». Ловрен отреагировал на прогноз Старриджа на ЧМ
Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен, ранее выступавший вместе с форвардом Дэниелом Старриджем за «Ливерпуль», отреагировал на прогнозы англичанина на полуфинальные матчи чемпионата мира в Катаре.

Старридж изначально не верил в сборную Хорватии: сначала он считал, что она проиграет Японии, а затем — Бразилии. Теперь Дэниел считает, что Аргентина победит Хорватию в полуфинале.

«Я скоро буду блокировать твои звонки. Увидимся позже», — написал Ловрен под постом Старриджа в соцсетях.

Сборная Хорватии — действующий финалист чемпионата мира. На турнире в России она проиграла Франции. В полуфинале мундиаля в Катаре хорваты сыграют с Аргентиной, а Франция — с Марокко.

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ. Видеоролик:

Новость по теме
Деян Ловрен: нас ждёт настоящая битва с Аргентиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022