Кечинов: если в полуфинале ЧМ выиграют хорваты — не удивлюсь. Болеть буду за Аргентину

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира, в котором встретятся сборные Хорватии и Аргентины.
«Ожидаю увидеть красивый и зрелищный футбол, где будут забиты голы. Что касается фаворита, то, как показал четвертьфинал, фаворита просто нет. На бумаге фаворит Аргентина. Однако то, что будет на поле, — это абсолютно непредсказуемо.
Хорваты играют неярко и неброско, однако они добывают результат и идут дальше, несмотря на отсутствие игры и возрастной состав. Может произойти всё что угодно. Если в полуфинале выиграют хорваты, я не удивлюсь. Однако я буду болеть за Аргентину», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Аргентина и Хорватия встретятся сегодня, 13 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 13 декабря 2022
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